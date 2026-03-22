La perla siberiana que rompe esquemas al otro lado de los Urales

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Janti-Mansíisk (Rusia), 22 mar (EFE).- Janti-Mansíisk, la perla siberiana, rompe todos los esquemas sobre las ciudades al otro lado de los Urales gracias a los cuantiosos recursos naturales, ante todo el petróleo, que le han permitido repuntar como un importante bastión económico y cultural.

Y es que el distrito homónimo que acoge esta ciudad de poco más de 100.000 habitantes -pequeña a escala de Rusia-, concentra cerca del 41 % de la extracción de crudo ruso, lo cual ha convertido esta región en líder nacional por las reservas de oro negro con más de 420 yacimientos, riqueza que ha marcado la nueva estampa de su capital.

De ser a mediados del siglo pasado una localidad que apenas merecía ser designada como ciudad, inhóspita, agreste y gélida, rodeada de pantanos y taiga, destino habitual de desterrados desde el siglo XVIII, ahora acoge decenas de centros culturales y monumentos y una activa vida social.

De la prehistoria a la actualidad

«Janti-Mansíisk se alza sobre siete colinas, al igual que Moscú», comenta a EFE Olga Soloviova, promotora cultural y gerente de relaciones públicas de la Alcaldía, al pie del parque natural ‘Samarski Chugás’, los pulmones verdes de esta ciudad.

Entre el vedado y el río Irtish, que acuna la ciudad por oeste, sur y este, el Parque Arqueológico, un impresionante conjunto monumental de más de tres hectáreas y media, reúne once mamut de bronce -uno de los símbolos de Siberia-, y otros animales prehistóricos como osos y leones de las cavernas, tigres diente de sable, bisontes, rinocerontes lanudos, venados, castores.

Incluye los pobladores originarios de la región, un campamento con ocho hombres y mujeres prehistóricos junto a un ‘chum’, choza cónica semejante al tipi indio, cubierta con pieles de osos, leones y otras presas de esta comunidad primitiva.

Frente a la colina, el Irtish se puede intuir bajo la coraza de hielo: sobre la blancura varios barcos hibernan, ligeramente ladeados, en lo que sería la ribera del río más largo de Asia Central, que nace en China, cruza Kazajistán y Rusia, y desemboca, más al norte, en el gigante siberiano Obi.

Este parque es una filial del Museo de la Naturaleza y el Hombre, un moderno edificio constructivista con torres piramidales y ventanales de cristal que atesora entre sus reliquias un esqueleto completo de un elefante de las estepas y una vértebra de mamut lanudo con marcas de una flecha prehistórica.

Cerca destaca el Museo de Geología, Petróleo y Gas, con un amplísimo catálogo que incluye piezas geológicas, hallazgos arqueológicos y paleontológicos e incluso muestras numismáticas, artes decorativas, documentos históricos, reuniendo en este espacio multifuncional hasta 28 exposiciones al mismo tiempo.

A pocos pasos se alza el pintoresco edificio de la Galería Taller Guennadi Raishev, figura emblemática de las artes visuales locales, que destaca por su fachada, decorada con un gigantesco mosaico de este pintor naif, conocido por apelar a los motivos tradicionales de los janti y manti.

Evolución y sincretismo

Estos pueblos originarios cuentan en la actualidad con una población de unas 70.000 personas residentes en diversas regiones de Siberia y todavía conservan sus dialectos, pertenecientes a las lenguas fino-ugrias, lo que los acerca al húngaro, el finés y el estonio.

«Mi esposa estuvo hace varios años en Hungría, y en semanas ya comprendía e incluso hablaba un poco el húngaro, por lo parecido que es con nuestro dialecto», comenta a EFE el escritor y antropólogo Viacheslav Kondin, especialista del museo etnográfico al aire libre Torum Maa.

Añade que en la actualidad estas lenguas son de estudio facultativo, pero a partir del año que viene se prevé su inclusión entre las asignaturas escolares.

El museo, ubicado en otra de las colinas del parque natural, reúne decenas de viviendas típicas, herramientas de trabajo, prendas de vestir y utensilios domésticos, algunos todavía usados por los janti y los manti, e incluso un santuario al que acuden a orar y a celebrar ritos.

«La entrada para los creyentes es gratis, nuestras puertas siempre están abiertas», añade Kondin, frente a tótems de madera de varios metros de altura.

Reconoce que la fe ortodoxa rusa se ha entrelazado con las creencias antiguas: San Jorge, venerado por los cristianos, se identifica con Mir-Susne-jum (el hombre que vigila al mundo), el séptimo hijo de Numi-Torum, cabeza de la mitología pagana de los ugrios del Obi.

Según el antropólogo, a este semidios, una especie de Prometeo siberiano, se atribuye la creación de la constelación del alce (la Osa mayor) y la formación de los Urales.

Como testigo de esta fusión sincrética, al este del parque, sobre otra de las colinas, se eleva majestuosamente la catedral ortodoxa de la Resurrección de Cristo, el principal templo cristiano de la ciudad.

No conforme con eso, Janti-Mantíisk también reserva un espacio particular al deporte: el largo y frío invierno, que se extiende durante más tiempo que en otras latitudes, le ha permitido convertirse en la capital rusa del biatlón.

Su principal palacio, el Centro de Deportes Invernales Filipenko, en esta época del año vive su temporada más intensa: cientos de jóvenes deportistas esquían en sus pistas, creadas y modernizadas durante los últimos sesenta años.

Este centro deportivo ha sido sede en dos ocasiones (2003 y 2011) del Campeonato mundial de biatlón y desde la temporada 1999/2000 acoge anualmente la etapa final de la Copa Mundial de este deporte. EFE

mos/ah

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