La petrolera estadounidense Exxon es optimista sobre posible inversión en Venezuela

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Austin (EE.UU.), 1 may (EFE).- La petrolera estadounidense ExxonMobil, una de las principales energéticas del país, se mostró optimista esta viernes sobre una posible inversión en Venezuela.

El consejero delegado de la compañía, Darren Woods, se refirió a Venezuela como «un recurso inmenso que ahora se abre de forma más libre al mundo», durante una conferencia de resultados hoy con inversores.

El empresario indicó que ve con buenos ojos el trabajo entre el Gobierno de Donald Trump, el Gobierno de Venezuela y la industria petrolera para «moldear el contexto de oportunidad» en el país suramericano de manera que atraiga inversiones.

Exxon, agregó Woods, está en una posición «única» para trabajar con el crudo pesado que se extrae de Venezuela, ya que la compañía ha estado desarrollando la tecnología para procesar este tipo de petróleo a un menor costo.

«Me siento optimista sobre lo que está pasando, sobre la oportunidad allá. Hay mucho trabajo por hacer (…) pero creo que vamos a jugar un papel importante en traer esos barriles al mercado», agregó el ejecutivo.

Las declaraciones de Woods sobre Venezuela llegan semanas después de que se conociera que la petrolera envió un equipo de trabajo al país suramericano para evaluar la posibilidad de volver a extraer crudo allí, según informó el portal Bloomberg.

ExxonMobil, con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto a otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado.

Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una intervención militar de EE.UU. en enero, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas estadounidenses a invertir en Venezuela.

Hasta ahora, sin embargo, los consejeros delegados de las energéticas se han mostrado cautelosos a invertir de nuevo en el país gobernado por el chavismo.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, equivalentes al 17 % del total global. EFE

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