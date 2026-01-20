La plata alcanza una nueva cotización récord, con los mercados asiáticos golpeados por los aranceles

La plata alcanzó el martes un nuevo precio récord mientras los mercados asiáticos extendieron sus pérdidas ante los temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los países opuestos a sus ambiciones en Groenlandia.

La plata se cotizó en 94,73 dólares la onza, por encima del récord de la víspera, mientras que el oro quedó ligeramente abajo del precio récord del lunes, de 4.690,59 dólares la onza.

Estos metales son considerados inversiones refugio en tiempos de incertidumbre en los mercados.

En tanto, las bolsas asiáticas tuvieron un arranque brillante en 2026 gracias al sector de inteligencia artificial, pero la amenaza de nuevos aranceles de Trump despertó el temor entre los inversores.

El presidente estadounidense amenazó con gravámenes de 10% a las importaciones de ocho países -Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, por su rechazo a sus planes de tomar control de Groenlandia, actualmente bajo mando danés.

Estos gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si siguen oponiéndose, indicó Trump.

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Singapur, Taipéi, Manila y Wellington operaron en baja el martes.

