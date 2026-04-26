La Policía atribuye el coche bomba contra Policía de Belfast al «nuevo IRA»

2 minutos

Londres, 26 abr (EFE).- La Policía norirlandesa ha atribuido el coche bomba que la noche pasada explotó frente a una comisaría en un barrio de Belfast al llamado «nuevo IRA», una escisión del Ejército Republicano Irlandés opuesta a los acuerdos de paz de 1998.

El atentado contra una comisaría de Dumdurry (periferia de Belfast), que hasta ahora no ha sido reivindicado por nadie, no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

En una conferencia de prensa en Belfast, el vicejefe de la policía, Bobby Singleton, señaló: «Nuestra hipótesis preliminar es que puede ser obra del ‘nuevo IRA’, que reivindicó el ataque de Lurgan».

Con ello se refiere al atentado fallido del pasado marzo, cuando unos desconocidos forzaron a un chófer a transportar un artefacto explosivo dentro de su camioneta y dejarla aparcada frente a la comisaría de Lurgan, pero en aquella ocasión el artefacto no explotó.

En referencia al explosivo de hoy, Singleton dijo que «este tipo de artefacto puede tener sus defectos en sofisticación y alcance, pero los superó en su imprudencia temeraria».

Por ello, consideró que el actual nivel de amenaza en Irlanda del Norte es actualmente «sustancial», es decir, un nivel previo al llamado grave, cuando un atentado se considera muy probable.

El ‘nuevo IRA’ se formó en 2012 con disidentes del IRA, y desde entonces han protagonizado varios atentados, sin por ello hacer descarrilar el proceso de paz que comenzó en 1998 con los llamados Acuerdos de Viernes Santo, que pusieron fin a la guerra no declarada entre el IRA, los comandos paramilitares protestantes y las fuerzas del orden británicas. EFE

fjo/nvm