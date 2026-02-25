La policía cubana abate a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EEUU

La Habana, 25 feb (EFE).- La Tropa Guardafrontera cubana abatió este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EEUU que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).

El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como «el comandante de la embarcación cubana», en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los heridos «fueron evacuados y recibieron asistencia médica».

El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba). EFE

