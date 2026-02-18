La policía cubana detiene nuevamente a la académica y disidente Alina Bárbara López

2 minutos

La Habana, 18 feb (EFE).- La policía cubana detuvo nuevamente a la académica y disidente cubana Alina Bárbara López, en el municipio de Matanzas (occidente), según confirmaron este miércoles a EFE fuentes familiares de la intelectual.

López se encuentra en una comisaría de la ciudad junto con el también opositor Leonardo Romero Negrín sin que hasta el momento se conozca el motivo del arresto, según confirmó en redes sociales Cecilia Borroto López, hija de la académica.

De acuerdo con el relato de Barroto, la historiadora fue retenida por los agentes cuando se dirigía en la mañana al Parque de la Libertad de Matanzas para realizar una protesta, como hace los días 18 de cada mes.

El pasado 30 de enero el Tribunal Municipal Popular de Matanzas comunicó a la académica la suspensión sin fecha del juicio contra ella, en el que se enfrentaba a una pena máxima de cuatro años de trabajo correccional.

La fiscalía le imputó los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante su última detención, en junio de 2024.

«Yo fui golpeada, yo fui maltratada, yo fui arrastrada por una cuneta,…”, afirmó en aquella ocasión, en declaraciones a EFE.

Los hechos se produjeron el 18 de junio de 2024, cuando López y la también académica y disidente Jenny Pantoja (a la que piden tres años de trabajo correccional) viajaban en un taxi de Matanzas a La Habana con el objetivo de participar en un acto de protesta.

La policía detuvo el vehículo y les dijo que tenían que salir y montar en un coche patrulla para que los llevaran a una comisaría en Matanzas.

Según López, ella preguntó sobre la legalidad de la detención y sus motivos, a lo que una agente de policía respondió con múltiples actos de violencia. La fiscalía, por su parte, afirmó que fue López la que forcejeó e insultó a los agentes y que los daños físicos alegados por ambas «no eran reales».

Más de 220 escritores y artistas suscribieron una carta abierta en la que denunciaron la «violencia policial» con la que fueron tratadas López y Pantoja. Entre los firmantes se encontraban el escritor cubano Leonardo Padura, el músico y cantautor argentino Fito Páez y el director de cine cubano Fernando Pérez.

López ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y a raíz de estas acciones fue condenada a finales de 2023 a pagar una multa por un delito de desobediencia, a lo que se negó. EFE

jce/seo