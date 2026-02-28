La Policía de Ecuador controla un intento de amotinamiento en la cárcel más peligrosa

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este viernes que controló un «intento de amotinamiento» en el interior de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país andino, y que no se registraron heridos.

«De manera inmediata se dispuso el desplazamiento de unidades policiales y se activaron los protocolos operativos correspondientes, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el monitoreo permanente del (sistema de emergencias) ECU-911», señaló la institución.

Mientras que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la entidad estatal que controla las prisiones, aseguró que se ejecutaron también operativos de control y registro de armas y explosivos en el interior de la cárcel.

Además, indicó que mantiene «las acciones operativas y de verificación correspondientes al interior del centro penitenciario».

En la Penitenciaría del Litoral están recluidos unos 7.200 presos, de acuerdo a las últimas cifras del Gobierno, y actualmente atraviesa una grave crisis sanitaria por el alto número de presos enfermos con tuberculosis o desnutrición, lo que provocó que en 2025 se registraran más de 500 fallecimientos.

La cifra de muertes provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera a inicios de año unas medidas cautelares y ordenara al Estado que adopte las «medidas que sean necesarias y efectivas» para evitar que sigan aumentando.

Pero además, esta prisión ha sido el escenario de varias masacres, producto de enfrentamientos entre bandas criminales, que desde 2021 dejaron más de 600 reclusos asesinados en motines carcelarios en todo el país. EFE

cbs/jrh