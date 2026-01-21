La policía de Nigeria reconoce un secuestro masivo de cristianos

La policía de Nigeria admitió el martes por la noche que hombres armados perpetraron un secuestro masivo de fieles cristianos durante las misas del domingo en el estado central de Kaduna, tras haber negado inicialmente las acusaciones.

Un alto clérigo y un jefe de aldea informaron el lunes a la AFP que más de 160 personas fueron raptadas en varias iglesias.

Un informe sobre seguridad elaborado por la ONU también hizo referencia a un centenar de personas secuestradas, mientras que la Asociación Cristiana de Nigeria indicó que disponía de una lista de 177 desaparecidos.

El jefe de policía de Kaduna y dos altos funcionarios desmintieron inicialmente estas informaciones, al afirmar que los agentes de seguridad se habían desplazado al lugar y no habían encontrado ninguna prueba. Uno de ellos calificó los reportes de «totalmente falsos».

Sin embargo, en una declaración realizada el martes por la noche, el portavoz de la policía nacional, Benjamin Hundeyin, admitió que se había producido un «secuestro» y que las fuerzas del orden habían iniciado operaciones para «localizar y rescatar a las víctimas de forma segura y restablecer la calma en la región».

El país más poblado de África ha experimentado un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre, lo que llevó al gobierno estadounidense a lanzar ataques militares el día de Navidad en el estado de Sokoto, en el noroeste.

El presidente Donald Trump acusó a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio».

