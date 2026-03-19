La Policía de Perú retira una bandera boliviana izada en un embarcadero en zona fronteriza

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Lima, 19 mar (EFE).- La Policía Nacional y el Ejército del Perú retiraron este jueves una bandera boliviana que había sido izada en el embarcadero de la comunidad campesina de Isani, en el distrito de Zepita, de la surandina región de Puno, limítrofe con Bolivia, informó este jueves la Cancillería peruana en un comunicado oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno peruano tomó conocimiento de la colocación de la bandera de Bolivia en el asta del embarcadero de la comunidad campesina de Isani, del municipio de Zepita, que se encuentra en la altiplánica región de Puno.

En ese sentido, y «en pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre dicha localidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú se constituyeron en dicho centro poblado y la bandera boliviana fue debida e inmediatamente retirada».

El Ejecutivo peruano reiteró su «firme voluntad de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo» entre las comunidades de la zona fronteriza con Bolivia.

Los medios locales mostraron las imágenes de un policía trasladado con una grúa del Ejército para retirar la bandera boliviana, después de que sus autoridades locales hicieron una denuncia pública de su aparición a orillas del lago Titicaca, que ambos países comparten en su territorio.

El presidente de la comunidad de Isani, Ricardo Jiménez, declaró a la emisora RPP que la bandera de Bolivia fue izada en ese embarcadero durante la madrugada de este jueves y solicitó que la Policía Nacional tenga una vigilancia permanente en el lugar para evitar que se repita el incidente.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia se quebraron en 2022, a raíz de la destitución del expresidente Pedro Castillo por un fallido intento de golpe, y se mantuvieron rotas hasta febrero pasado cuando el nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador peruano en Bolivia, Carlos Chávez Tafur. EFE

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