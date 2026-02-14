La Policía encuentra ocho cabezas humanas en dos sacos de yute en Ecuador

Quito, 14 feb (EFE).- La Policía ecuatoriana encontró ocho cabezas humanas en dos sacos de yute mientras realizaba un patrullaje preventivo en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país andino, informó este sábado el portal Primicias.

El hallazgo se dio en el recinto Villanueva, zona rural de Naranjal, luego de que los uniformados recibieran una denuncia ciudadana por un posible robo, la madrugada de este sábado

Según el informe policial, cerca de los sacos se encontraron varios panfletos que decían «Prohibido robar». Las cabezas pertenecen a hombres que no han sido identificados hasta el momento.

Aunque no se ha identificado a las víctimas, la Policía presume que el hecho se habría registrado por una presunta guerra entre grupos delictivos por el control territorial y por la venta de droga, indicó Primicias.

Las cabezas fueron llevadas a la morgue de Naranjal para realizar los trámites legales que permitan determinar la identidad de las víctimas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

