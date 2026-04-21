La Policía finlandesa investiga como posible espionaje un caso de robo de datos

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Berlín, 21 abr (EFE).- La policía nacional de Finlandia anunció este martes que ha ampliado la investigación de un caso de robo de datos a una empresa que proporciona servicios informáticos al Gobierno para incluir sospechas de espionaje que han surgido en el curso de las pesquisas.

La empresa Valtori fue objeto de un ataque informático a finales de enero, en el que quedaron expuestos datos de más de 50.000 teléfonos móviles estatales utilizados por funcionarios de Ministerios y fiscalías, entre otros.

Según admitió la compañía al hacer público el ataque, éste logro comprometer informaciones personales como nombres propios, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, así como informaciones técnicas de los dispositivos.

La investigación, que comenzó el 2 de febrero, se centró en la calidad y el contenido de los datos expuestos, explicó la policía, que señaló que desde entonces ha surgido una imagen más clara de la información robada, lo que ha llevado a que se añada una categoría criminal adicional, la de espionaje, a la de filtración de datos agravada.

«Es posible que al combinar la información contenida en los datos se puedan crear informaciones nuevas que afecten la seguridad de Finlandia y le causen perjuicio», declaró el inspector Aku Limnell.

La policía no quiso proporcionar por el momento informaciones sobre el posible sospechoso o el método a través del que fueron expuestos los datos.

«El objetivo y la meta de la investigación preliminar es determinar el curso de los eventos y el perpetrador. Para alcanzar este objetivo, estamos cooperando estrechamente con autoridades nacionales e internacionales», dijo Limnell. EFE

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