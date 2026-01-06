La Policía Indonesia confirma que el cadáver recuperado es un niño español

Labuan Bajo (Indonesia), 6 ene (EFE).- La Policía indonesia confirmó este martes que el cuerpo sin vida hallado en la zona en la que un barco naufragó el pasado 26 de diciembre con seis miembros de una familia española, en aguas del Parque Nacional de Komodo, es uno de los dos niños que faltaban por ser localizados, de 9 y 10 años.

«Con base en los resultados de la identificación se confirma que la víctima es un niño (…) ciudadano español, víctima del accidente marítimo», apuntó en un comunicado Henry Novika, jefe de Relaciones Públicas de la Policía de la región donde se centra la búsqueda, sin especificar quién de ambos. EFE

