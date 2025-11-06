La Policía japonesa permite a sus agentes matar a osos con rifles entre ola de ataques

Tokio, 6 nov (EFE).- La Policía de Japón autorizó este jueves a sus agentes a que disparen con rifles contra osos, en medio de una campaña para reducir los crecientes ataques de estos animales contra humanos, que han dejado 13 muertos en los últimos meses.

Los agentes podrán, a partir del 13 de noviembre, utilizar rifles para matar a los osos en zonas habitadas y en caso de peligro inminente, informó la agencia local Kyodo. Para ello, indicó el medio, las autoridades modificaron las estrictas reglas sobre el uso de armas de la Policía, que hasta ahora solo permitían utilizar armas de alto calibre en casos extremos.

Desde este jueves, varios grupos de policías armados con rifles comenzaron a realizar pruebas de tiro en las prefecturas japonesas de Iwate y Akita, añadió Kyodo, con la asistencia de asociaciones de cazadores.

En total, las autoridades desplegarán a dos equipos de Policía compuestos por un oficial al mando, dos francotiradores y un enlace con las autoridades locales, que se harán responsables de los efectivos que hay en cada comisaría prefectural.

Por su parte, el Comisario General de la Agencia Nacional de Policía, Yoshinobu Kusunoki, declaró en rueda de prensa este jueves que la prioridad es «mantener la seguridad de los residentes» de las zonas más afectadas y seguir colaborando con los gobiernos locales y otras entidades para prevenir daños, según ha recogido la cadena pública nipona NHK.

La autorización llega a penas un día después de que el Gobierno nipón desplegara a soldados en la prefectura de Akita, una de las más afectadas por los ataques de los osos, aunque los miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) no están autorizados para disparar y sus labores se limitan a tender trampas y prestar apoyo.

El Ministerio de Medio Ambiente elevó el miércoles a 13 los fallecidos por ataques de osos en el actual año fiscal japonés, que comienza en abril, un máximo desde que hay registros, y al menos 78 personas han resultado heridas.

Unas cifras récord que afectan a todo el archipiélago japonés, donde se han registrado más de 20.792 avistamientos de osos entre abril y septiembre de este año según datos de la misma cartera, frente a los entorno a 7.000 avistamientos registrados durante el mismo período en 2023. EFE

