La Prensa de Nicaragua cumple 100 años con su edificio expropiado y redacción en el exilio

2 minutos

San José, 2 mar (EFE).- El emblemático diario nicaragüense La Prensa cumple este lunes 100 años de fundación, con la mayoría de su redacción en el exilio, su edificio expropiado en manos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y, según destacó el medio, en resiliencia y al «servicio de la libertad».

«Hoy en La Prensa celebramos un siglo de historia. No estamos en el papel que nos vio nacer ni en el edificio que nos cobijó por décadas, pero estamos donde más importa: en la búsqueda de la verdad y en el corazón de cada nicaragüense», resaltó ese diario en su edición de este lunes.

El periódico indicó que este 2 de marzo cumplen un siglo de «resiliencia» y al «servicio de la libertad» porque «cada portada» no es solo una noticia, sino «una batalla».

En un escrito, el gerente general del diario y excarcelado político, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, observó que «la tinta puede agotarse, el papel puede ser secuestrado y la rotativa puede ser silenciada; pero la libertad, cuando está arraigada tan profundamente en el corazón de una nación, siempre vuelve a imprimirse».

«No han sido 100 años de publicaciones ininterrumpidas, pues en el camino hemos enfrentado -desde el inicio- cierres, censura, persecución, exilio, violencia, destrucción, robo y muerte, embates de los hombres, de aquellos a los que no les gusta oír lo que su pueblo les dice y prefieren imponer el silencio; y también calamidades producto de la naturaleza», recordó.

Holmann Chamorro celebró, sin embargo, que «ninguna de ellas nos derrotó y, más bien, siempre hemos salido aún más fortalecidos», y que, incluso, «quienes hicieron todo por callarnos ya no están y nosotros seguimos».

El edificio histórico de La Prensa, ubicado en una zona industrial en el norte de Managua, fue expropiado formalmente por el Estado de Nicaragua en agosto de 2022, un año después de permanecer ocupado por la Policía Nacional, cuando las autoridades alegaron que el medio supuestamente era utilizado para cometer delitos de «defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos».

El Gobierno sandinista, a través de la Procuraduría General de la República, entregó al Instituto Nacional Tecnológico la escritura del edificio donde funcionaba ese diario.

El gerente general de La Prensa fue condenado el 31 de marzo de 2022 a nueve años de prisión por el delito de «lavado de dinero» y excarcelado y enviado a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Un día después las autoridades le retiraron su nacionalidad. EFE

