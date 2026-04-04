La presidenta de Kosovo concluye su mandato y es sustituida por la jefa del Parlamento

2 minutos

Skopie, 4 abr (EFE) — La presidenta del Parlamento de Kosovo, Albulena Haxhiu, asumió este sábado de forma interina la presidencia de su país, al concluir el mandato de cinco años de la hasta hoy jefa del Estado, Vjosa Osmani.

El traspaso del poder tuvo lugar en la sede de la Presidencia en Pristina, en una breve ceremonia televisada en directo.

«Kosovo es y seguirá siendo independiente y soberano, con fronteras inviolables, abierto a alianzas y colaboraciones basadas en valores, imparable en su camino hacia la UE y la OTAN, y siempre junto a los Estados Unidos de América. Espero que cada futuro presidente preserve y continúe este legado y esta trayectoria», declaró en el acto la presidenta saliente.

Osmani asumió el más alto cargo del país en abril de 2021 como sexta jefa de Estado de Kosovo, antigua provincia serbia autoproclamada independiente en 2008.

De acuerdo con la Constitución kosovar, Haxhiu, de 38 años y miembro del movimiento nacionalista gobernante Vetëvendosje (LVV) del primer ministro, el nacionalista Albin Kurti, puede ocupar la presidencia interina del país por un máximo de seis meses.

El nuevo presidente debe ser elegido por el Parlamento, pero de momento no se divisa la posibilidad de de que los partidos de la Cámara logren un acuerdo para nombrar a un candidato.

El pasado 5 de marzo, los partidos de la oposición boicotearon una sesión parlamentaria convocada para la elección del sucesor de Osmani, dejando la cámara sin quórum.

Al día siguiente, Osmani respondió disolviendo por decreto el Parlamento, pero el Tribunal Constitucional anuló la decisión por considerarla contraria a la Carta Magna.

El tribunal restituyó el mandato de la Asamblea y dio a los legisladores hasta el 28 de abril para elegir a un sucesor mediante la mayoría requerida de 80 votos de los 120 escaños del Parlamento.

Ninguna fuerza política cuenta con ese umbral por sí sola, y las negociaciones entre partidos hasta el momento no han dado resultado.

Si hasta el próximo día 28 no se logra nombrar un nuevo presidente, automáticamente se disuelve el Parlamento y se deben convocar elecciones generales anticipadas a celebrarse en un plazo de 45 días.

Kosovo ya celebró elecciones parlamentarias dos veces en 2025 —en febrero y diciembre— antes de que Kurti jurara su cargo para un tercer mandato en febrero de 2026. EFE

ib-wr/VH