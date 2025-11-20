La presidenta de Kosovo disuelve el Parlamento y convoca elecciones el 28 de diciembre

2 minutos

(Actualiza con la fecha de las elecciones)

Skopie, 20 nov (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, disolvió este jueves el Parlamento tras dos intentos fallidos de formar gobierno, lo que lleva a unas elecciones generales anticipadas que han sido convocadas para el 28 de diciembre.

«Es lamentable que nos veamos obligados a acudir a elecciones nuevamente, pero deseo a los partidos éxito y que, inmediatamente después de los comicios, tengamos la constitución del Parlamento y la formación de las instituciones sin ninguna demora», dijo la presidenta en una rueda de prensa.

Las nuevas elecciones se producen tras una reunión esta mañana entre la presidenta Osmani y los líderes de los partidos parlamentarios, después del segundo intento fallido, ayer, de investir un nuevo gobierno desde las elecciones celebradas en febrero.

Tras las elecciones generales de Kosovo del pasado 9 de febrero, el país entró en un prolongado estancamiento político.

El partido nacionalista Autodeterminación (LVV) de Albin Kurti, emergió como la mayor formación del Parlamento, con 48 escaños, pero quedó lejos de los 61 necesarios para una mayoría en la cámara de 120 diputados.

Kurti presentó su gabinete en octubre, pero el gobierno obtuvo solo 56 votos.

Después de eso, la presidenta Osmani otorgó un segundo mandato a Glauk Konjufca, también de Autodeterminación, cuyo gabinete no logró ayer obtener los 61 votos necesarios.

Ninguno de los partidos de oposición mostró interés en intentar formar gobierno y, en cambio, instaron a celebrar elecciones anticipadas.

Además, los partidos de la oposición ganaron impulso en su batalla política contra Kurti tras las elecciones locales celebradas en octubre y a principios de este mes, en las que sumaron un mayor número de municipios, incluida la capital, Pristina.EFE

ib-bd/ll/jgb