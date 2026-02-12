La presidenta de México desestima que Trump quiera sacar a EEUU del T-MEC

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que su par estadounidense Donald Trump nunca le ha manifestado su intención de querer salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

El tratado, que integran México, Estados Unidos y Canadá, es sometido a un proceso de revisión que se extenderá hasta julio y que está contemplado en las normas del propio acuerdo.

«No creemos, nunca se ha manifestado (en ese sentido) en las llamadas. Porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial», dijo la mandataria ante una pregunta en su rueda de prensa matutina.

Sheinbaum fue interrogada sobre versiones de un diario estadounidense en el sentido de que Trump habría manifestado en privado que sacaría a Estados Unidos del acuerdo comercial. «No hay ningún mensaje en ese sentido», indicó.

El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y que está vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

Pese a ello, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó hace dos semanas que el T-MEC «sobrevivió» a las amenazas de Trump y dio por hecho su continuidad, tras sostener reuniones con los representantes comerciales estadounidenses.

El proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones prosiguen entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos.

