La presidenta de México recuerda al fallecido Jesse Jackson como un líder «pacifista»

Ciudad de México 17 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó este martes al reverendo Jesse Jackson, fallecido a los 84 años, como un «pacifista» y un defensor de los derechos humanos y civiles en Estados Unidos, así como un «discípulo» de Martin Luther King.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria mexicana ensalzó la figura de Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, quien murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según su familia.

Sheinbaum destacó que tuvo la «oportunidad» de escucharlo en una iglesia de Nueva York hace varias décadas y alabó su figura de «buen orador», a la vez que recordó que «prácticamente fue un discípulo» de Luther King, a quien conoció con apenas 23 años.

«Era un pacifista y un defensor de los derechos humanos y los derechos civiles en Estados Unidos», recordó.

Asimismo, la mandataria afirmó que su trayectoria es una «enseñanza» para el movimiento que ella lidera en México, denominado como Cuarta Transformación (4t), ya que -añadió- está «inspirado en la lucha pacífica de Martin Luther King, de Nelson Mandela o de Gandhi».

«Es a través de la lucha pacífica que se conquistan derechos y representación del pueblo», dijo.

Por todo ello, mostró su reconocimiento a la figura de Jackson y mandó un saludo a su familia.

Jackson anunció en 2017 que sufría Parkinson y en noviembre pasado fue hospitalizado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).

El reverendo fue el afroamericano más influyente de Estados Unidos en el último tercio del siglo XX y allanó el camino para que Barack Obama se convirtiera en el primer presidente negro del país, además de hacer campaña contra el apartheid en Sudáfrica y por los derechos de los palestinos. EFE

