La presidenta de Venezuela anuncia una reunión con Petro «próximamente»

La presidenta encargada de Venezuela informó el miércoles que habló por teléfono con su par colombiano y acordaron «realizar próximamente» una reunión binacional, la primera desde la caída de Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por Estados Unidos durante una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero. Delcy Rodríguez era su vicepresidenta y gobierna bajo presión de Washington tras heredar el poder.

Colombia informó hace 20 días una reunión de Rodríguez con el presidente Gustavo Petro en Bogotá, sin tampoco precisar una fecha.

«Acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado para seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países», escribió Rodríguez en su cuenta en Telegram.

Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su «secuestro» y el bombardeo a Venezuela, aunque bajó el tono luego de conversar con el presidente Donald Trump sobre el tema.

El primer presidente de izquierdas de Colombia visitó Venezuela por última vez en abril de 2024.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 km donde diversos grupos armados compiten por el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Uno de los asuntos pendientes entre ambas naciones es un acuerdo para exportar gas venezolano a Colombia, así como la reactivación de un proyecto de interconexión eléctrica.

