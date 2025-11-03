La presidenta tanzana jura el cargo tras unos polémicos comicios con al menos 150 muertos

Dar es Salam, 3 nov (EFE).- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, fue investida este lunes en una ceremonia en la capital administrativa del país, Dodoma, tras su triunfo en las polémicas elecciones del pasado día 29, sacudidas por protestas fuertemente reprimidas en las que murieron al menos 150 personas.

Hassan fue investida después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC, por sus siglas en inglés) la declarara este sábado ganadora de los comicios con un 97,66 % de los votos, en una votación de la quedaron excluidos sus dos principales rivales.

El acto de investidura, al que no se permitió el acceso a la población, contó con la asistencia de decenas de miembros del gobernante Partido de la Revolución (CCM, por sus siglas en suajili) vestidos con el color verde insignia de la formación, representantes del cuerpo diplomático y varios presidentes africanos. EFE

