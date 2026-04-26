La primera ministra de Japón rechaza la violencia tras el tiroteo en un evento con Trump

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Tokio, 26 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo este domingo que la violencia «no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo», tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, de un evento en Washington.

«Me alivia saber que el presidente Trump se encuentra a salvo tras el aterrador tiroteo. La violencia no puede ser tolerada en ningún lugar del mundo», escribió la mandataria, en inglés y en japonés, en su cuenta de la red social X.

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de Washington, la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse lo que parecían disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Posteriormente, Trump declaró que el tirador fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero que la bala impactó en su chaleco antibalas. El director del FBI, Kash Patel, aseguró que el tirador portaba un arma larga. EFE

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