La primera ministra de Letonia recibe al buque de guerra español que visita Riga

Riga, 15 ene (EFE).- La primera ministra letona, Evika Siliņa, visitó este lunes la fragata española Almirante Juan de Borbón, que llegó este domingo a la capital letona, Riga, después de que España asumiera el pasado 15 de enero el mando de la Agrupación Marítima Permanente Uno de la OTAN (SNMG1) de manos de Países Bajos.

«Valoramos muy positivamente la presencia militar española en Letonia, tanto en el mar como en tierra y aire. La consideramos una contribución de España no solo a la seguridad de toda la alianza de la OTAN, sino también a la región del mar Báltico», dijo Silina tras la visita..

“La visita del buque al puerto de Riga es solo una de las confirmaciones de la gran contribución de España. También agradecemos a España su presencia en la brigada de la OTAN en Ādaži, así como su defensa aérea en Lielvārde y la misión de patrulla del espacio aéreo del Báltico”, agregó la primera ministra en una declaración transmitida a EFE por su oficina de prensa.

El Comandante del Grupo de Tareas de la Armada Española, el contraalmirante Joaquín Ruiz Escagedo agradeció por su parte lo que calificó de cálida bienvenida.

«Agradecemos a Letonia la cálida bienvenida a Riga y el firme apoyo mostrado al Grupo Marítimo Permanente Uno de la OTAN. Estas visitas son una oportunidad importante para fortalecer nuestros lazos con los aliados y demostrar el compromiso permanente de la OTAN con la seguridad marítima y la defensa colectiva en la región del Báltico», dijo en el contralmirante en un comunicado.

SNMG1 está formado por buques de guerra del tamaño de una fragata y es uno de los cuatro grupos navales que llevan a cabo misiones de la OTAN cerca de Europa y en todo el mundo.

A bordo del Almirante Juan de Borbón Siliņa, el contraalmirante Ruiz Escagedo y otros presentes también guardaron un momento de silencio por las víctimas del accidente ferroviario cerca de Córdoba, en España.

“ Conmemoramos a los muertos en la trágica colisión de trenes en España, cerca de Córdoba, con un minuto de silencio, y en nombre del pueblo y el gobierno de Letonia expreso mis más profundas condolencias a las víctimas y a sus familiares”, dijo Siliņa.

La visita a Riga del SNMG1 se produce poco después de que Letonia transfiriera a Polonia el mando de otra operación naval de la OTAN, el Grupo Permanente de Medidas Contra Minas de la OTAN 1. Este grupo trabaja principalmente en la remoción de minas abandonadas en el mar Báltico desde la Segunda Guerra Mundial. EFE

