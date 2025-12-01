La princesa Aiko de Japón cumple 24 años mientras asume cada vez más responsabilidades

1 minuto

Tokio, 1 dic (EFE).- La princesa Aiko de Japón cumplió este lunes 24 años, tras un año marcado por su primer viaje oficial al extranjero (a Laos, en noviembre) mientras la joven adquiere cada vez más protagonismo como miembro de la familia imperial japonesa.

Aiko, hija única del emperador Naruhito y la emperatriz Masako, no ostenta el título de heredera ni tiene derechos sucesorios debido a la ley sálica en Japón, pero su popularidad ha llevado a muchos japoneses a pedir que se revisen las normas.

Pero la nueva primera ministra del país, Sanae Takaichi, se opone a cambiar las normas sucesorias de la familia imperial, por lo que el sobrino del emperador, el príncipe Hisahito, es el único heredero joven al Trono del Crisantemo.

Aiko viajó el pasado 17 de noviembre a Laos para una visita de seis días con motivo del 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con Japón.

La joven recorrió algunos de los lugares más representativos del país y mantuvo una reunión con el presidente laosiano, Thongloun Sisoulith, además de visitar una instalación dedicada a las bombas que quedaron sin detonar durante la Guerra de Vietnam.

Aiko, que completó su licenciatura universitaria en la primavera del año pasado y comenzó entonces a asumir más tareas oficiales, también participó en marzo en un banquete por la visita de Estado del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y en las recepciones a líderes mundiales durante la Expo de Osaka.

jdg/daa/rrt

(foto)