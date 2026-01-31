La princesa Mette-Marit de Noruega pide disculpas por haberse relacionado con Epstein

2 minutos

Berlín, 31 ene (EFE).- La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, ha pedido disculpas por no informarse más sobre trasfondo del pederasta y millonario estadounidense Jeffrey Epstein, después de que unos documentos desclasificados el viernes revelasen que visitó la casa del magnate en Palm Beach.

En un mensaje a la cadena noruega TV2, el director de comunicaciones de la casa real noruega confirmó este sábado que Mette-Marit y una amiga pernoctaron durante cuatro noches en la casa de Epstein a las afueras de Miami, la misma propiedad en la que el millonario fue condenado después por agredir sexualmente a menores.

«Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era», afirmó la esposa del príncipe heredero Haakon, según este medio.

Mette-Marit agregó que lamenta «profundamente» haber mostrado «escaso juicio» en estas circunstancias y haber tenido mantenido contacto con el estadounidense.

«Me avergüenzo. Quiero expresar mi profunda empatía y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein», remachó.

La princesa heredera ya se había disculpado públicamente en 2019, cuando se supo que se había visto con Epstein en varias ocasiones, tanto en una de sus residencias en EE. UU. como en Noruega.

En los correos electrónicos desclasificados el viernes por el Departamento de Justicia de EE. UU. se revela también que el magnate, condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores, había invitado a Mette-Marit a su isla privada.

No obstante, la casa real noruega afirmó que la princesa nunca llegó a viajar allí.

Los nuevos correos también revelan que los dos se comunicaron todavía en varias ocasiones en 2014, pese a que la casa real con anterioridad había asegurado que el último contacto había sido en 2013, cuando se produjo la estancia en Palm Beach. EFE

cph/llb