La producción de acero en Argentina cayó el 3,7 % en septiembre

1 minuto

Buenos Aires, 31 oct (EFE).- La producción de acero crudo en Argentina alcanzó las 356.700 toneladas en septiembre pasado, lo que supuso una caída del 3,7 % en comparación con agosto, según datos sectoriales difundidos este viernes.

De acuerdo con un informe de la Cámara Argentina del Acero, en el noveno mes del año la producción de la aleación registró un descenso interanual del 3,8 %.

«Durante el mes (de septiembre) las plantas realizaron ajustes para adecuación de los stocks», indica el informe.

En tanto, la producción de hierro primario fue en septiembre de 207.300 toneladas, con un retroceso de un 1 % con respecto a agosto y del 6,8 % en la comparación con igual mes de 2024.

Por su parte, la producción de laminados en caliente subió el 2,7 % respecto a agosto último, hasta las 313.900 toneladas, aunque el volumen implicó un descenso del 1,6 % en comparación con septiembre de 2024.

«Para el presente año se espera un nivel de demanda levemente superior al de 2024, aunque todavía por debajo los niveles alcanzados en años anteriores», añade el informe. EFE

nk/jrg