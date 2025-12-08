La producción de vehículos en México cae un 1,46 % entre enero y noviembre de 2025

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de México, 8 dic (EFE).- La producción de automóviles en plantas mexicanas cayó un 1,46 % interanual en el periodo enero-noviembre de 2025, hasta las 3,71 millones de unidades, en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras indican que la exportación de vehículos ligeros también retrocedió un 1,6 % en estos once meses, hasta los 3,16 millones, mientras que las ventas en el mercado interno se elevaron un ligero 0,96 %, para ubicarse en 1,37 millones.

Según el informe del instituto autónomo, el 77,2 % de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto automóviles.

El reporte destaca el mayor descenso en la producción de Honda, con una caída del 19,3 %, mientras que el mayor aumento se vio reflejado en Toyota, con el incremento del 27,5 %.

También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Mazda (-15,7 %), Volkswagen (-14 %), Stellantis (-7,7 %) y Mercedes Benz (-5 %).

Tan solo en noviembre, la fabricación de vehículos ligeros en México retrocedió el 8,36 % interanual, hasta las 367.870 unidades.

Mientras que la exportación en noviembre también cayó el 3,45 %, con 279.342 vehículos.

En tanto, las ventas internas se redujeron un 0,34 %, hasta las 148.361 unidades.

La industria automotriz mexicana, la más relevante del sector manufacturero, aporta alrededor de un 4 % al producto interior bruto (PIB) nacional y más de un 20 % al PIB manufacturero.

En 2024, la producción y exportación de vehículos ligeros en México creció más de un 5 %, lo que permitió hilar tres años consecutivos de crecimiento, tras los impactos de la pandemia de la covid-19 y la escasez de insumos.

El desempeño de noviembre se suma a la tendencia a la baja de agosto a octubre de 2025, pero contrasta con los incrementos observados en junio y julio, meses en los que la producción avanzó el 4,89 % y el 2,36 %, respectivamente.

Los dato oficiales también reflejan que la industria sigue enfrentando una demanda interna débil y un entorno externo de incertidumbre comercial, debido principalmente a la relación con su principal socio, Estados Unidos.

El Inegi precisó que los resultados provienen de los informes de veintidós empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), así como de seis compañías no afiliadas, que en conjunto representan 41 marcas de autos producidos y comercializados en el país norteamericano. EFE

