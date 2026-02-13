La producción industrial de Colombia creció un 0,5 % en 2025

Bogotá, 13 feb (EFE).- La producción industrial de Colombia creció un 0,5 % el año pasado con respecto a 2024, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El Índice de Producción Industrial (IPI) de 2025 estuvo impulsado principalmente por las variaciones positivas de la industria manufacturera, que aumentó un 1,9 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza del 1,6 %, y la captación, tratamiento y distribución de agua, que creció un 1,3 %.

«En contraste, el sector de explotación de minas y canteras registró una disminución de 5,3 %», añadió el DANE en un comunicado.

Por actividades industriales, las que más crecieron en el año fueron la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (33,8 %), la confección de prendas de vestir (8,8 %) y la elaboración de productos alimenticios (3,9 %).

Las mayores caídas se registraron en la extracción de hulla o carbón de piedra (-7,6 %), la fabricación de productos metalúrgicos básicos (-8,3 %) y la extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,5 %).

Por otra parte, en diciembre la producción industrial presentó una variación anual de -0,2 %, con descensos en la manufactura y la minería, aunque el resultado acumulado del año permitió cerrar 2025 en terreno positivo tras la contracción del 1,7 % registrada en 2024. EFE

