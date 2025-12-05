La producción industrial en España sigue al alza en octubre

La producción industrial en España siguió su trayectoria ascendente en octubre, tras las caídas registradas durante el verano, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos provisionales corregidos por efectos estacionales y calendario del INE, el índice mensual de producción industrial española creció un 0,7 %, tras un aumento del 0,3 % en septiembre, cifra inicialmente del 0,4 % y luego revisada y corregida por el INE.

En términos interanuales, la producción industrial española registró en octubre un aumento del 1,2 % con respecto al mismo periodo de 2024, gracias principalmente a los buenos resultados del sector energético (+3,6 %), según precisó el INE.

La economía española, orientada en gran medida hacia los servicios, pero también dotada de potentes sectores industriales (automóvil, agroalimentario…), creció un 0,6 % en el tercer trimestre, lo que, a pesar de una ligera desaceleración, confirma su dinamismo.

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez prevé un crecimiento del PIB del 2,9 % para 2025, más del doble de la media esperada para la zona euro a finales de año.

