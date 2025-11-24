La propaganda rusa menosprecia la contrapropuesta europea al plan de paz para Ucrania

Moscú, 24 nov (EFE).- Los medios propagandísticos rusos menosprecian la contrapropuesta al plan de Estados Unidos para Ucrania y guardan silencio sobre la supuesta autoría rusa del documento original.

Medios rusos como el diario Komsomólskaya Pravda calificaron el plan alternativo para Ucrania como «fantasioso» y «categóricamente inaceptable» para Rusia.

Mientras, la mayoría de los altavoces de la propaganda guardan silencio sobre los rumores en torno a la auténtica autoría del que llaman «plan de (presidente de EE.UU., Donald) Trump», pero en el que habría participado activamente el emisario del Kremlin, Kiríl Dmítriev.

Prefieren centrarse en los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado el entorno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la ofensiva militar rusa en todo el frente de batalla.

El mismo diario describe la contrapropuesta europea como «un criminal rodeado y esposado en el suelo» -en alusión a Ucrania- que exige que se cumplan sus condiciones

Mientras tanto, el canal RT repite la posición del presidente ruso, Vladímir Putin, de que Ucrania y la Unión Europea «eluden afrontar la realidad en el campo de batalla».EFE

