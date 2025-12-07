La quema del diablo en Guatemala: cultura, sátira y conciencia ambiental

Ciudad de Guatemala, 7 dic (EFE).- Cientos de familias artesanas guatemaltecas dependen de la producción de piñatas alegóricas al demonio que, cada 7 de diciembre, son consumidas por el fuego en una tradición centenaria, la cual se ha transformado además en una expresión de crítica social.

Marco Antonio González, con más de 35 años al frente de los talleres Piñatas Tom & Jerry, se prepara desde abril para elaborar diablos de hasta 3,5 metros, que requieren cuatro días de trabajo.

«Es una piñata literal normal, pero sí con un diseño y un acabado de detallitos que la experiencia nos ha llevado a hacer», relató a EFE González, quien ofrece diseños que oscilan entre los 20 y los 3.000 quetzales (entre 2,61 y 392,10 dólares).

La «quema del diablo», celebrada a las 18:00 horas, conmemora en la religión católica el triunfo de la Virgen de Concepción sobre Satanás. Históricamente, el ritual tenía raíces en las luminarias coloniales con ramas secas.

La particular tradición une a familias en barrios y colonias populares de la Ciudad de Guatemala, donde la quema de las piñatas se acompaña con pirotecnia.

La quema de piñatas de diablo evolucionó durante décadas a la quema masiva de basura, llantas y desechos plásticos con la idea de purificar los hogares. Esta práctica generó una grave contaminación ambiental y riesgos de incendio en décadas recientes.

Fue la necesidad de mitigar el daño lo que impulsó el auge de la piñata de papel en la década de 1990 como alternativa más limpia. El artesano González lo valida al indicar que el papel es «mucho más volátil» y tiene menos «elementos tóxicos» que los residuos quemados.

«Para el ambiente ha sido un poco menos dañino», afirmó, al recomendar la piñata como opción responsable.

Más allá de lo ambiental, en los últimos años la festividad ha tomado un fuerte cariz político. González ha creado diseños de «humor» y «sátira» que replican a figuras señaladas por la corrupción, como la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras (sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea), o algunos expresidentes del país.

La piñata se convierte así en una crítica ardiente a las «formas nefastas de lo que ellos hacen en su política», sentenció el artesano.

Incluso, González ha fabricado este año piñatas del presidente estadounidense Donald Trump vestido con el uniforme del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), añadiendo un toque internacional a su sátira sobre la política migratoria de ese país. EFE

