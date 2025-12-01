La recaudación tributaria en Argentina subió el 19,7 % en noviembre

Buenos Aires, 1 dic (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en noviembre pasado a los 15,6 billones de pesos (unos 10.575 millones de dólares ó 9.016 millones de euros), lo que representó un alza del 19,7 % en comparación con igual mes de 2024, informaron este lunes fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de noviembre, pero, según cálculos de consultores privados, en el undécimo mes del año, la inflación pudo haber registrado un alza interanual del 29,1 %, por lo que la recaudación habría caído cerca del 9,4 % en términos reales.

De los datos oficiales difundidos este lunes, se desprende que la recaudación bajó el 3,1 % en comparación con octubre pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto de aceleración de la inflación, que habría sido del 2,4 % mensual en noviembre (frente al 2,3 % de octubre), de acuerdo con cálculos privados.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2024 el 205,6 %, hasta los 131,3 billones de pesos, pese al contexto de contracción económica que se dio en buena parte del año pasado y al severo ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei a finales de 2023. EFE

