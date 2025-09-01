La región vive «un momento complicado», según el presidente del Frente Amplio uruguayo

Montevideo, 1 sep (EFE).- Los discursos de odio y algunas situaciones que se están dando a nivel político en la región llevan a que el presidente del Frente Amplio uruguayo, Fernando Pereira, asegure que esta se encuentra viviendo «un momento complicado».

En ese sentido, habla sobre el actual mandatario argentino, Javier Milei, y sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por intento de golpe de estado.

«Si uno ve esos discursos de odio generados tanto por Bolsonaro como por Milei, uno puede decir que estamos viviendo un momento complicado en la región», dice a la Agencia EFE, al tiempo que apunta que en el último tiempo esos discursos también «han permeado en una parte de la sociedad».

Pereira también habla de la situación de Venezuela y sostiene que los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en julio de 2024 «tenían que tener claridad y no la tuvieron».

«Nosotros habíamos dicho que tanto la Fundación Carter como las Naciones Unidas, que habían sido los observadores que habían ido a las elecciones en Venezuela, tenían que ser las que manifestaran si esas elecciones se habían hecho correctamente y las dos organizaciones manifiestan que no. Al mismo tiempo, nunca aparecieron las actas electorales circuito por circuito que permitieran dar certeza de que la elección había tenido un resultado adecuado, por lo cual es imposible de reconocer que esa elección fue democrática», dice.

No obstante, Pereira no comparte el despliegue de buques estadounidenses cerca de la costa de Venezuela.

«Colocar frente al mar venezolano buques y acciones de guerra, independientemente de que no pase nada, no parece ser la decisión más acertada. Yo creo mucho en la autodeterminación de los pueblos y los pueblos van a terminar resolviendo sus problemas. Lo que no quiere decir celebrar lo que está pasando en Venezuela. Yo no lo celebro internamente, pero tampoco me gusta para nada la actitud injerencista que está teniendo Estados Unidos», concluye. EFE

