La reina Camila dice a Gisèle Pelicot que su libro de memorias la dejó «sin palabras»

2 minutos

Londres, 23 feb (EFE).- La reina Camila dijo este lunes a la francesa Gisèle Pelicot que su libro de memorias, donde relata las violaciones con sumisión química que sufrió durante casi una década a manos de su exesposo y medio centenar de hombres, la dejó «sin palabras» al recibirla en su residencia oficial en Londres.

Durante el encuentro de unos 30 minutos en Clarence House, la esposa de Carlos III aseguró a su invitada que había leído en los últimos dos días la traducción al inglés de sus memorias ‘Un himno a la vida’.

«No podía dejarlo. He conocido a muchas sobrevivientes de violación y abuso sexual; pensé que nada podría sorprenderme, pero su caso me dejó sin palabras», comentó Camila, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.

La reina elogió la valentía de Pelicot, de 73 años, al renunciar al anonimato durante el juicio a sus agresores en 2024 y destacó su determinación de promover la visibilidad de las víctimas de violencia sexual.

Como parte de su gira de presentación del libro en el Reino Unido, Pelicot participó el pasado viernes en un acto en el Royal Festival Hall londinense, donde las actrices Kate Winslet, Kristin Scott Thomas y Juliet Stevenson leyeron fragmentos de la obra.

Durante el evento, la autora destacó que su intención era «enviar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares» y subrayó la necesidad de que las afectadas sean tratadas con dignidad y respeto.

Pelicot explicó previamente en una entrevista con la BBC que sintió un gran honor al recibir tras el juicio un mensaje personal de Camila, en el que ésta le expresaba su admiración por su coraje y entereza.

Gisèle Pelicot decidió renunciar a su anonimato y relatar públicamente los abusos a los que la sometió su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión en diciembre de 2024, quien no solo la violó sino que propició que cincuenta hombres desconocidos también la agredieran.

Además del esposo, los otros cincuenta hombres fueron hallados culpables de violación u otros delitos sexuales y también recibieron distintas penas de cárcel tras un juicio de tres meses y medio que acabó en diciembre de 2024 en la localidad francesa de Aviñón. EFE

