La Rusia de Karpin jugará un amistoso contra la selección de Nicaragua a finales de marzo

Moscú, 27 feb (EFE).- La selección rusa de fútbol dirigida por Valeri Karpin se enfrentará en un partido amistoso con Nicaragua el próximo 27 de marzo, tras jugar el año pasado contra las selecciones latinoamericanas de Bolivia, Perú y Chile, entre otras.

Según informó este viernes la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), los rusos recibirán el 27 de marzo a Nicaragua en la sureña región de Krasnodar. El partido comenzará a las 19:30 hora local.

«La selección de Nicaragua está dirigida por Marco Antonio Figueroa, participante de los Juegos Olímpicos de 1984 en Estados Unidos y leyenda del Campeonato de México. Como jugador del ‘Atlético Morelia’ Figueroa marcó 130 goles y recibió el sobrenombre de ‘Fantasma'», indicó la UFR en su portal oficial.

En 2025 el equipo de Karpin, que alberga esperanzas de que volver al redil del fútbol mundial de cara a la Eurocopa 2028, se enfrentó a Cuba, Granada, Bolivia, Perú y Chile.

Al estar excluida de partidos oficiales desde 2022 debido a la guerra en Ucrania, la UFR ha tenido muchas dificultades para encontrar rivales de renombre para el equipo nacional.EFE

