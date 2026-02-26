La secretaria de Estado de Turismo defiende las tasas turísticas y regular los alquileres

5 minutos

Bruselas, 26 feb (EFE).- La secretaria de Estado de Turismo de España, Rosario Sánchez Grau, defendió la necesidad de poner a los ciudadanos «en el centro» de las políticas turísticas y de regular el alquiler turístico para asegurar que no afecta al acceso a la vivienda, así como la utilidad de las tasas turísticas para compensar las posibles «externalidades negativas» de esta actividad.

«Un sitio que sea un buen sitio para visitar, primero lo que tiene que ser es un buen sitio para vivir», dijo en una entrevista con EFE en Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para presentarle la Estrategia de Turismo Sostenible 2030 de España de cara a la elaboración de la estrategia comunitaria en la materia que Bruselas prevé presentar próximamente.

La estrategia española, por la que se invertirán 3.400 millones de euros de fondos europeos en el sector, tiene como pilares poner en el centro de las políticas turísticas a los ciudadanos, en particular los residentes, pero también trabajadores y empresarios, así como garantizar la sostenibilidad social, medioambiental y económica de la actividad, explicó.

La idea es que «el turismo sea un motor de prosperidad compartida, pero que sea respetuoso y sostenible», dijo Sánchez Grau, quien destacó que el comisario ha indicado que el plan español será de inspiración para la estrategia comunitaria y les ha emplazado a una nueva reunión para trabajar en ello.

La secretaria de Estado subrayó los buenos resultados del sector turístico en España, que el año pasado recibió 97 millones de visitantes que gastaron 136 millones de euros en el país y es «líder» en Europa.

También destacó el potencial del turismo como «herramienta esencial de diplomacia económica» para impulsar a nivel europeo políticas que «se están dejando atrás», como la sostenibilidad medioambiental o la «parte social» de la Unión Europea.

«Para el bien del sector, no puede haber oferta ilegal»

En cuanto a las protestas que han tenido lugar en los últimos meses en varios puntos de España contra la masificación turística, Sánchez Grau incidió en que «cada destino turístico tiene características concretas» y «no hay una sola política que favorezca a todo el territorio».

Por ello, recalcó que depende de las Comunidades Autónomas y municipios decidir cómo ordenar su oferta turística, en tanto que el Gobierno les proporciona «instrumentos» para ayudar a implementar sus políticas.

Preguntada sobre el impacto en el acceso a la vivienda, destacó que en los dos últimos años se ha empezado a «generalizar la normativa sobre el alquiler turístico» y consideró que la «prioridad absoluta» para los territorios a la hora de decidir sobre su oferta turística y de alojamiento debe ser «que no tiene que afectar a la accesibilidad a la vivienda».

«Para el bien del sector no puede haber oferta que sea ilegal y que no esté regulada», dijo, y recalcó que «en el momento en que tienes a la población que te dice ‘yo no lo quiero así’ en un territorio tienes que replantearte qué oferta has organizado».

En este sentido, subrayó que España es el país «más avanzado» en el desarrollo de normativas que sometan el alquiler turístico «a un control que ponga por encima el acceso a la vivienda», y destacó el establecimiento de la unanimidad en los edificios plurifamiliares para que haya una vivienda turística, lo que «ha mejorado muchísimo la convivencia».

En cuanto las tasas turísticas, para las que Cataluña aprobó ayer mismo un aumento, Sánchez Grau recordó que cada territorio decide si quiere implementarlas y cómo hacerlo, pero consideró que se trata de «un buen instrumento» para compensar las posibles «externalidades negativas» del turismo que no se reflejan en los precios.

Credibilidad de la red ferroviaria

Preguntada por los recientes incidentes en la red ferroviaria española, incluido el accidente de Adamuz, y su posible impacto sobre el turismo, la secretaria de Estado aseguró que los datos recabados por Turespaña muestran que no ha afectado a las percepciones sobre la «seguridad» y «calidad» de la red.

Sobre la escasez de mano de obra de la que alertan las empresas del sector turístico, la secretaria de Estado destacó que España ha conseguido mejorar la estabilidad, reduciendo la proporción de trabajos parciales, pero señaló que es necesario mejorar los salarios y las medidas de conciliación y favorecer la recualificación de los trabajadores.

En este sentido, el comisario europeo les trasladó la intención de crear una Academia de Turismo para la formación a nivel europeo que, según ha indicado el ministerio de Turismo, España se ha ofrecido a acoger. EFE

lpc/ahg/pcc

(Vídeo)