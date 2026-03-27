La selección brasileña digiere en el gimnasio la derrota contra Francia

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São Paulo, 27 mar (EFE).- La selección brasileña se ejercitó este viernes en el gimnasio de su hotel de concentración, en Orlando (Estados Unidos), tras caer contra Francia por 1-2 y con el pensamiento ya en el amistoso del próximo martes frente a Croacia.

Los titulares que jugaron contra el combinado galo hicieron trabajos de regeneración y el resto se entrenó de forma suave en una zona exterior del hotel, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El central del París Saint-Germain Marquinhos, baja contra Francia por molestias físicas, montó en bicicleta estática y se ejercitó con bandas de plástico, de acuerdo con las imágenes divulgadas por la CBF.

La Canarinha perdió el jueves frente a Kylian Mbappé y compañía en un amistoso disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston.

Mbappé y Hugo Ekitiké (Liverpool) anotaron para los gallos. El central del Juventus Bremer recortó para los brasileños, que jugaron con un hombre más casi toda la segunda mitad tras la expulsión de Upamecano.

La derrota contra los campeones de Rusia 2018 y finalistas en Catar 2022 ha ampliado el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empezará en junio.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

El próximo test para el técnico italiano será el martes en Orlando contra Croacia, verdugo de los sudamericanos en los cuartos de final de Catar 2022.

Para ese compromiso es duda Raphinha, delantero del FC Barcelona, quien se retiró lesionado en el descanso del partido contra Francia.

Por otro lado, se espera que este viernes se incorpore a la convocatoria el zaguero Vitor Reis.

Formado en el Palmeiras, Reis tiene 20 años y pertenece al Manchester City, pero esta temporada juega cedido en el Girona de la Liga española. EFE

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