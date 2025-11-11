La selección de Perú llega un día más tarde de lo previsto a Rusia para jugar amistosos

Lima, 10 nov (EFE).- La selección peruana de fútbol llegará este martes a San Petersburgo, un día después de lo previsto tras superar problemas de conexión aérea, para jugar en territorio ruso dos partidos amistosos, el 12 de noviembre contra la selección anfitriona, y el día 18 contra Chile.

«Luego de gestiones intensas, tras la cancelación del vuelo de Air France del último sábado, la Bicolor retomó el camino para llegar a Rusia, donde disputará dos partidos amistosos contra Rusia y Chile, previstos para el 12 y 18 de noviembre respectivamente», informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La delegación peruana emprendió el viaje el domingo desde Lima con destino a París y luego hizo conexiones con Estambul y Astrakhan (Rusia) antes de llegar a San Petersburgo.

La Bicolor cumplirá al final de la tarde de este martes un entrenamiento en el Zenit Training Base.

Perú se enfrentará con Rusia el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo a las 20.00 horas (12.00 horas de Perú).

Un día después del partido con Rusia, la selección Bicolor viajará a la ciudad de Sochi, donde chocará el día 18 contra Chile en el Estadio Fisht.

El seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, ha asegurado que en estos partidos piensa continuar lo «sembrado» en el anterior amistoso frente a Chile, que la Bicolor perdió por 2-1 con un equipo totalmente renovado, que incluyó a varios juveniles.

Para estos dos partidos amistosos en Rusia destaca la inclusión en la lista de convocados de nuevas figuras, algunas de ellas citadas por primera vez, como el defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber. EFE

