La SIP condena la escalada represiva contra la prensa cubana en medio de la crisis

Miami (EE.UU.), 30 ene (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes una «escalada represiva» contra los periodistas en Cuba ante la crisis energética en la isla agravada por el fin del suministro del petróleo venezolano tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

La organización, con sede en Miami, expresó en un pronunciamiento su «más enérgica condena a la reciente escalada de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios y hostigamiento policial contra periodistas independientes», como ha documentado en las últimas semanas.

El organismo consideró que esta «nueva ofensiva contra el periodismo independiente» ocurre ante la crisis agravada en las últimas semanas por una inédita crisis energética acentuada tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero, con apagones de 20 o más horas al día.

«El régimen cubano ha decidido responder a una crisis económica y social profunda con más represión y más censura», afirmó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

La asociación reportó las detenciones y posteriores liberaciones de periodistas como Henry Constantín Ferreiro, director de ‘La Hora de Cuba’ y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en ese país, y Yoani Sánchez, directora del diario digital ’14ymedio’.

También mencionó las aprehensiones de Alejandra García, colaboradora de ‘La Hora de Cuba’, y de los periodistas independientes Ángel Cuza Alfonso y Jorge Fernández Era.

Además, señaló que agentes han interceptado a Reinaldo Escobar, esposo de Sánchez y columnista de ’14ymedio’, y a Boris González Arenas, periodista independiente.

Asimismo, reportó que José Gabriel Barrenechea, escritor y periodista independiente, recibió una condena a seis años de prisión por el delito de desórdenes públicos.

Y añadió que los opositores Berta Soler, Ángel Moya, Manuel Cuesta Morúa, Marthadela Tamayo y Dagoberto Valdés, entre otros, «fueron objeto de operativos policiales con la aparente intención de impedir su participación en una actividad diplomática, en un contexto de fuerte despliegue represivo».

«La detención arbitraria, la vigilancia permanente y el encarcelamiento se utilizan para silenciar a periodistas que intentan cumplir con su deber de informar en uno de los momentos más críticos que vive el país en décadas», manifestó el presidente de la SIP.

La denuncia ocurre mientras crece la presión sobre Cuba desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump decretó una «emergencia nacional» este jueves para imponer aranceles a países que suministren petróleo a la isla, que se quedó sin el crudo venezolano tras la captura de Maduro. EFE

