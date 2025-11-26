La subasta del 70 aniversario de Jim Henson vendió 2,6 millones de dólares

Los Ángeles (EE.UU.), 26 nov (EFE).- La subasta por el 70 aniversario de Jim Henson recaudó un total de 2,6 millones de dólares, marcando la primera vez que la compañía fundada por el creador de los Muppets pone a la venta un títere, informó este miércoles la casa de subastas Julien’s Auctions.

The Jim Henson Company, en colaboración con la casa de subastas, concluyó su evento el pasado martes 25 de noviembre, en el que se subastaron 400 piezas originales de ‘Fraggle Rock’, ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’, ‘Labyrinth’, así como producciones de los Muppets y objetos personales del creador.

El objeto más caro de la subasta fue el cristal translúcido de color púrpura de ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ que se vendió por 89.600 dólares, superando su precio estimado de 20.000 dólares.

Los títeres de la serie original de ‘Fraggle Rock’ (1983–1987) fueron otros éxitos de la subasta, como el Tío Travelling Matt y Gillis Fraggle, que se vendieron por 64.000 dólares cada uno, superando también sus estimaciones iniciales.

El resto de los personajes, como Morris Fraggle, Rumple Fraggle, Mermer Merggle y la araña del Terrible Túnel, se vendieron por 44.800 dólares cada uno, mientras que Tosh Fraggle alcanzó los 32.000 dólares.

Los objetos de The Muppets alcanzaron cifras destacadas, como el mapa de utilería de ‘Treasure Island Hero Map’ que se vendió por 38.400 dólares, los zapatos color lavanda que Miss Piggy usó en ‘The Great Muppet Caper’ alcanzaron los 22.400 dólares y los cuatro bustos de ‘The Muppet Christmas Carol’ sumaron un total de 73.600 dólares.

«Miles de los más fervientes fans y seguidores de Jim Henson de todo el mundo participaron, lo que culminó con los extraordinarios resultados de la subasta, demostrando el amor eterno del mundo por Jim Henson, cuyos personajes y creaciones indelebles ocupan un lugar especial en nuestros corazones», declaró Catherine Williamson, directora general de entretenimiento de Julien’s Auctions en un comunicado. EFE

