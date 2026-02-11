La supuesta autora de la matanza en una escuela de Canadá es una joven de 18 años

Toronto (Canadá), 11 feb (EFE).- La Policía canadiense anunció este miércoles que la supuesta autora del tiroteo que mató a ocho personas en una escuela del oeste de Canadá y también murió en el ataque es Jesse Van Rootselaar, de 18 años.

El subdirector de la Policía Montada de Canadá en la provincia de Columbia Británica, Dwayne McDonald, también rebajó el número de fallecidos, que inicialmente había sido establecido en 10, a nueve, incluida la autora, quien, según los investigadores, se quitó la vida.

Otras 27 personas resultaron heridas en el ataque, dos de ellas de extrema gravedad, aunque la Policía también dijo que en algunos casos las lesiones nos las produjo directamente la autora del tiroteo.

Entre las víctimas mortales hay cinco estudiantes de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una remota localidad de unos 2.400 habitantes situada en el interior de la provincia de Columbia Británica: tres niñas de 12 años y dos niños de 12 y 13 años.

Otra de las fallecidas es una maestra de la escuela de 39 años mientras que los dos muertos localizados en una vivienda de la localidad son la madre y el hermanastro de Vanrootselaar, de 11 años.

McDonald declaró en una rueda de prensa que Vanrootselaar era una persona a la que se le asignó el sexo masculino al nacer y que hace seis años inició su transición y se identificaba como mujer.

El responsable policial también informó que en el pasado la Policía había tenido que acudir a la vivienda de Vanrootselaar por razones de salud mental y que los agentes habían incautado armas de fuego.

Según el relato de McDonald, la Policía recibió las primeras informaciones del tiroteo a las 13.20 hora local del martes (21.20 GMT), y dos minutos después, los agentes que respondieron a la llamada llegaron a la escuela.

«Según se aproximaban a la escuela, se realizaron disparos en su dirección. Los agentes entraron en la escuela en pocos minutos para localizar la amenaza. Se localizó muerto a un individuo que se confirmó que era la tiradora con lo que parecen ser heridas de bala autoinfligidas», explicó.

En la escuela, los agentes recuperaron dos armas de fuego: un rifle y un arma corta modificada.

McDonald no quiso especular sobre las posibles razones de las acciones de Vanrootselaar pero confirmó que la autora estudió en la escuela de Tumbler Ridge hasta hace cuatro años.

«Nuestros investigadores siguen en la escena, recopilando de forma activa información para determinar todas las circunstancias de lo ocurrido», declaró.

En Ottawa, el Parlamento canadiense canceló sus sesiones tras guardar un minuto de silencio y después de que los líderes de los partidos políticos expresarán sus condolencias.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, canceló el viaje que tenía previsto iniciar este miércoles para acudir a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

En el Parlamento, Carney recordó que la masacre de Tumbler Ridge es la segunda más grave sufrida en una escuela canadiense desde que en 1989 un individuo armado con un rifle mató a 14 mujeres en la Escuela Politécnica de Montreal.

La matanza de Montreal provocó un cambio en las políticas del país hacia la restricción de las armas de fuego, especialmente las consideradas de alta potencia. EFE

