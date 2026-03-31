La surcoreana Posco se apresta a concretar compra de un proyecto de litio en Argentina

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Buenos Aires, 31 mar (EFE).- La empresa surcoreana Posco concretará la próxima semana la compra a la canadiense Lithium South de la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li).

Según informó este martes Lithium South en un comunicado, la operación de venta a Posco se concretará el próximo 7 de abril.

En noviembre pasado, ambas compañías habían acordado un precio de venta de 65 millones de dólares.

NRG Metals es propietaria de HMN Li, un proyecto en fase de exploración ubicado entre las norteñas provincias argentinas de Salta y Catamarca, dentro del enorme Salar del Hombre Muerto.

Según evaluaciones preliminares de Lithium South, el proyecto tiene potencial para producir 15.600 toneladas por año de carbonato de litio.

En el Salar del Hombre Muerto también operan otras empresas productoras de litio, como la anglo-australiana Rio Tinto, la australiana Galan Lithium y la propia Posco.

La empresa surcoreana, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Corea, posee allí el proyecto de litio Sal de Oro.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción, incluyendo a Sal de Oro, de Posco.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

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