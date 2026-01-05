La taiwanesa Foxconn rompió su récord de ingresos en 2025 por el auge de servidores de IA

Taipéi, 5 ene (EFE).- Hon Hai (Foxconn), el mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo, logró ingresos equivalentes a 8,1 billones de dólares taiwaneses (257.480 millones de dólares, 220.341 millones de euros) en 2025, un récord anual motivado por el auge de servidores para inteligencia artificial (IA).

En un comunicado publicado este lunes, la firma con sede en Nuevo Taipéi indicó que su facturación del año pasado aumentó un 18,07 % respecto a la registrada en 2024, cuando totalizó ventas por valor de 6,86 billones de dólares taiwaneses (218.065 millones de dólares, 186.611 millones de euros).

Respecto al volumen de ventas experimentado entre octubre y diciembre, Hon Hai reportó unos ingresos de 2,6 billones de dólares taiwaneses (82.740 millones de dólares, 70.807 millones de euros) en dicho período, marcando un nuevo récord para un cuarto trimestre del año.

Estos buenos números, que superaron las previsiones de la compañía, se explican por el «fuerte crecimiento interanual» de productos y componentes de computación en la nube y redes, precisó Foxconn, entre cuyos clientes se encuentra la estadounidense Nvidia.

La tecnológica prevé que sus operaciones entren gradualmente en la «tradicional temporada baja» durante el primer trimestre de 2026.

«No obstante, gracias al aumento continuado de los envíos de racks de inteligencia artificial, incluso frente a la elevada base del cuarto trimestre de 2025, se espera que la estacionalidad de este trimestre se sitúe cerca del extremo superior del rango observado en los últimos cinco años», avanzó la compañía.

La firma taiwanesa ha convertido la fabricación de servidores para inteligencia artificial en una de sus principales prioridades y pronosticó que las ventas de estos equipos superarían el billón de dólares taiwaneses (31.787 millones de dólares, 27.203 millones de euros) en 2025, lo que equivaldría al 50 % de su negocio total de servidores.

Fundado en 1974, Foxconn es el fabricante de productos electrónicos por contrato más grande del mundo, con fábricas y centros de investigación en China, India, Japón, Vietnam y Estados Unidos, entre otros países.

Al igual que otras compañías tecnológicas, se ha visto fuertemente beneficiada en los últimos meses por el optimismo en torno al desarrollo de la IA: sus acciones en la Bolsa de Taiwán han acumulado un alza del 27,1 % en el último año. EFE

jacb/gbm/cg