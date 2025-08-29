The Swiss voice in the world since 1935

La tasa de desempleo de Japón baja al 2,3 % en julio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 29 ago (EFE).- El índice de desempleo en Japón se redujo al 2,3 % en julio, un 0,2 % menos que en el mes precedente y la tasa más baja desde diciembre de 2019, informó este viernes el Ejecutivo nipón.

El número de desempleados en Japón en el séptimo mes de este año era de 1,64 millones, lo que supone 80.000 personas menos o una reducción del 4,7 % respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

El número de personas con trabajo en el país asiático el pasado julio ascendió a 68,31 millones, 10.000 personas menos que el año pasado.

Mientras, el número de puestos de trabajo disponibles por cada cien personas en busca de empleo en Japón fue de 122 en el séptimo mes del año, sin cambios con respecto al mes de junio. EFE

emg/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR