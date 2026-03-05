La tasa de homicidios en Chile cae al 5,4, una de las más bajas de la región

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- Chile experimentó una caída en los homicidios el año pasado y registró una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región, informó este jueves el Gobierno.

En total, se consumaron 1.091 homicidios, lo que supone 118 menos si se compara con 2024 y se traduce en una disminución en la tasa del 11,5 %, según el Informe Anual de Homicidios Consumados, publicado por el Ministerio de Seguridad.

«Desde el año 2022, que es el año más complejo en nuestro país, pasamos de 6,8 a 5,4 homicidios. Es el tercer año consecutivo que se produce una baja», dijo en la presentación de las estadísticas el ministro, Luis Cordero.

«Estos resultados no son consecuencia del azar, son el resultado de un esfuerzo mancomunado de las instituciones que formamos parte del Estado de Chile», aseguró por su parte el fiscal nacional, Ángel Valencia.

De las 16 regiones del país, 12 registraron caídas en la tasa de homicidios el año pasado, siendo la norteña Arica y Parinocota, la central Maule y las sureñas Los Lagos y Magallanes las únicas que experimentaron aumentos, de acuerdo al documento.

«La reducción de los homicidios en la macrozona norte, la zona que tenía especialmente complicado al país en 2022, se redujo un 48 % en tres años», recalcó Cordero.

La Región Metropolitana, que alberga la capital y donde viven casi la mitad de los 20 millones de habitantes del país, registró más de la mitad de los homicidios a nivel nacional, pero estos bajaron a 525.

La gran mayoría de las víctimas volvieron a ser un año más hombres chilenos de entre 18 y 39 años, mientras que las víctimas menores de edad disminuyeron un 33 %, según el informe.

El informe se conoce una semana antes de que tome posesión el ultraderechista José Antonio Kast, que asegura que existe una crisis de seguridad «sin precedentes» desde que el progresista Gabriel Boric, llegó al poder en 2022 y que prometió mano dura contra la migración irregular y la delincuencia.

«Por supuesto que no estamos del todo conformes y que quisiéramos que estuviera todo mucho mejor, pero sí podemos decir que estamos trabajando de una manera correcta», concluyó el fiscal.

Con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ecuador volvió a ser el año pasado el país más violento de una región que registra cifras desiguales y que tiene a El Salvador (1,3), Argentina (3,7) y Chile como tres de los más seguros. EFE

