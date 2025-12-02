La tasa de paro en la eurozona se mantuvo estable en el 6,4 % en octubre

(Añade datos del paro juvenil)

Bruselas, 2 dic (EFE).- Las tasas de paro de la zona euro y la UE se mantuvieron estables en octubre, en el 6,4 % y el 6,0 % respectivamente, sin cambios con respecto a septiembre, al igual que en España, que siguió con la mayor cifra de los Veintisiete con un 10,5 %, según los datos publicados este martes por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

Eurostat estimó que 13,35 millones de personas en la UE estaban desempleadas en el décimo mes de este año, de los que 11 millones residían en el área del euro.

En España había en octubre casi 2,6 millones de parados, cifra ligeramente inferior al mes anterior.

Comparado con un año antes, en octubre de 2024, el paro subió una décima en los países de la moneda única y dos en la UE.

En España el paro bajó tres décimas con respecto al mismo mes del año anterior.

En comparación con septiembre de 2025, el desempleo aumentó en 32.000 personas en la UE y disminuyó en 13.000 en la zona euro.

Si las cifras se comparan con las de octubre de 2024, ahora hay en la UE 517.000 parados más, de los que 308.000 están en la eurozona.

En el caso de España, en octubre de este año hay 50.000 parados menos que en el mismo mes del año precedente.

Entre las grandes economías, Alemania registró la tasa más baja en octubre (3,8 %), mientras que Italia se situó en el 6,0 % y Francia en el 7,7 %.

Los datos más bajos de desempleo en toda la UE se dieron en Malta (3,1 %), Polonia (3,2 %) y Países Bajos (4,0 %).

En el extremo opuesto, los países con una tasa de paro más alta, después de España, fueron Finlandia (9,8 %) y Suecia (9,0 %).

Datos por género

En octubre de 2025, la tasa de desempleo de las mujeres en la UE fue del 6,3 %, frente al 6,2 % de septiembre, y la de los hombres fue del 5,8 %, estable respecto al mes anterior.

En la eurozona, la tasa de desempleo de las mujeres se situó en el 6,6 %, estable respecto a septiembre, y la de los hombres fue del 6,1 %, inferior al 6,2 % del mes anterior.

En España, el 8,9 % de los hombres estaban en paro en octubre (frente al 9,7 % un año antes), en comparación con el 12,1 % de las mujeres (el mismo porcentaje que en octubre del año anterior).

Paro Juvenil

El desempleo entre los menores de 25 años se situó en el 14,8 % en octubre en los países del euro y en el 15,2 % en el conjunto de los Veintisiete, sin cambios con respecto al mes anterior.

En el décimo mes del año había 2,3 millones de jóvenes de esa edad desempleados en la eurozona, y 2,9 millones en toda la UE.

En España el porcentaje de jóvenes parados era del 25,3 %, dos décimas más que en septiembre, liderando la tasa de paro juvenil en la UE (el segundo país en la lista fue Suecia con 24,2 % y Finlandia con 22,0 %).

La tasa en España no registró cambios con respecto a octubre de 2024. EFE

mb/lpc/ah