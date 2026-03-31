La tecnológica Anthropic sufre una nueva filtración de datos internos

2 minutos

(Actualización con comunicado)

Nueva York, 31 mar (EFE).- La compañía de inteligencia artificial (IA) Anthropic ha sufrido una filtración accidental del código fuente de su herramienta de programación Claude Code, apenas unos días después de que se revelara por error la existencia de un nuevo y potente modelo denominado internamente «Mythos», ha informado este martes el medio Fortune.

Esta filtración de datos es potencialmente más perjudicial para Anthropic que la anterior exposición accidental del borrador de la entrada de blog de la compañía sobre su próximo modelo.

Esta última brecha de seguridad ha permitido a personas con conocimientos técnicos extraer información interna adicional del código fuente de la compañía, según un profesional de ciberseguridad consultado por Fortune para analizar la filtración.

De acuerdo con Roy Paz, investigador sénior de seguridad de IA en LayerX Security, el código filtrado también ha proporcionado más pruebas de que Anthropic cuenta con un nuevo modelo, denominado internamente ‘Capybara’, que la compañía está preparando para su lanzamiento.

La filtración del código fuente ha expuesto alrededor de 500.000 líneas de código en aproximadamente 1.900 archivos, según Fortune.

Un portavoz de la empresa de IA ha declarado al medio: «No se vieron involucrados ni expuestos datos ni credenciales confidenciales de clientes. Se trató de un problema de empaquetado de la versión causado por un error humano, no de una brecha de seguridad. Estamos implementando medidas para evitar que esto vuelva a suceder».

La filtración se produce pocos días después de que Fortune informara que la compañía había hecho públicos, sin querer, cerca de 3.000 archivos. EFE

syr/asg/icn