La televisión alemana celebra la participación de Israel en Eurovisión

2 minutos

Berlín, 4 dic (EFE).- La televisión pública alemana ARD celebró este jueves la decisión adoptada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en Ginebra que permite a Israel participar en el certamen de Eurovisión, que ha motivado la retirada de varios países del concurso, entre ellos España.

«La ARD saluda expresamente esta decisión y se ha manifestado también a favor de los cambios recomendados para ampliar la protección del certamen de Eurovisión», afirmó la emisora en declaraciones a EFE.

Estas medidas tienen como objetivo «fortalecer la transparencia, la neutralidad y la justicia en los procesos de votación y organización» del festival y subrayan el deseo común de salvaguardar la integridad del concurso y mantenerlo como «plataforma para la diversidad cultural y el diálogo artístico», según ARD.

Con anterioridad, la cadena había destacado que Eurovisión es organizada por los miembros de la UER y no por Gobiernos y que la emisora israelí KAN ha cumplido todos los requisitos necesarios para la participación.

El ministro de Cultura alemán, Wolfram Weimer, dijo esta semana que en caso de que Israel quedara excluido del concurso, Alemania tampoco participaría

Tras la decisión adoptada hoy en una reunión de la asamblea general de la UER en Ginebra, en la que los miembros de la unión aceptaron una serie de reformas que implicaban la permanencia de Israel, España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia anunciaron su retirada del certamen, tal y como habían advertido que harían si Israel participaba.

Islandia, otro de los países que se oponía a la participación de Israel, aún no se ha pronunciado, y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso «en los próximos días».

La 70ª edición de Eurovisión tendrá lugar el próximo mes de mayo en Viena. EFE

cph/pddp