La tormenta Fengshen toca tierra en Filipinas entre alerta por inundaciones

2 minutos

Bangkok, 18 oct (EFE).- Las autoridades de Filipinas se preparan para atender inundaciones generalizadas y graves aludes ante la llegada de la tormenta tropical Fengshen, que tocó tierra este sábado en la ciudad de Sorsogón, en la isla de Luzón, según el más reciente boletín de la agencia meteorológica Pagasa.

El pronóstico, por el que el Gobierno ha activado una alerta para que el personal médico y de rescate esté disponible para la emergencia, indica que la tormenta también golpeará hoy la isla de Samar, que forma parte de las Bisayas Centrales de Filipinas, y la parte baja de Luzón, que alberga a Manila.

Hasta ahora se registran vientos de hasta 90 kilómetros por hora y copiosas precipitaciones en varias zonas de la isla, donde, según medios locales, miles de personas dejaron sus hogares y se trasladaron a refugios o sitios más seguros.

Según el último informe de situación del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), al menos 12 puertos marítimos cancelaron operaciones debido a la tormenta, en tanto que las autoridades han vetado los zarpes en las zonas afectadas.

Además, Pagasa advierte que existe un riesgo «de mínimo a moderado de marejada ciclónica con alturas máximas de 1 a 2 metros» en las siguientes 36 horas sobre localidades costeras bajas o expuestas como Ilocos Norte, Ilocos Sur y Samar, en las Bisayas Centrales, entre otras.

El pasado 22 de septiembre, el supertifón Ragasa, la mayor tormenta del año, tocó tierra en el norte de Filipinas con vientos por encima de los 265 kilómetros por hora, lo que desató una alerta en varios países de Asia, que desalojaron temporalmente a cientos de miles de personas de sus hogares.

Al final, el desastre meteorológico dejó 17 muertos en Taiwán y al menos dos en Filipinas, donde el Gobierno se ha visto sacudido por denuncias de corrupción en el manejo de recursos para la atención de desastres naturales. EFE

hp/ah

(foto)