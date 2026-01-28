La tormenta Kristin deja al menos cuatro muertos y numerosos daños en Portugal

Las fuertes lluvias y los vientos que azotaron Portugal la madrugada del miércoles dejaron al menos cuatro muertos y numerosos daños en la región de la capital Lisboa y en el centro del país, según un balance actualizado de los servicios de emergencia.

Dos nuevas víctimas se sumaron al anterior balance de la Autoridad Nacional de la Protección Civil (ANPEC).

Una de las primeras víctimas fue una persona que murió en Vila Franca de Xira, en las afueras de Lisboa, cuando su automóvil recibió el impacto de un árbol, informó Protección Civil.

Otra persona falleció a causa de la caída de una «estructura metálica» en Monte Real, en el distrito de Leiria (centro del país), precisó el mismo organismo.

El nuevo balance de la ANPEC incluye a una persona que fue encontrada en paro cardíaco en una obra en construcción y otra atrapada bajo los escombros de una vivienda, en la comuna de Leiria, en el centro.

El paso de la tormenta Kristin estuvo marcado por intensos aguaceros y rachas de viento que alcanzaron hasta 150 km/h, provocando caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en alrededor de 1.500 incidentes entre las 00H00 y las 08H00 (hora local y GMT).

El gobierno portugués calificó la tormenta de «fenómeno climático extremo, que provocó daños significativos en varias partes del territorio».

Hasta 850.000 hogares o instituciones quedaron sin suministro eléctrico en las primeras horas del miércoles.

Numerosas vías de comunicación seguían cortadas o parcialmente bloqueadas, incluida la principal autopista que conecta Lisboa con el norte del país, y el tráfico ferroviario también se vio perturbado en varias regiones.

Varias municipalidades decidieron cerrar las escuelas.

En Figueira da Foz, en la costa del centro de Portugal, el viento derribó una noria gigante.

La tormenta Kristin continuó su desplazamiento hacia el este y llegó a España la mañana del miércoles, provocando fuertes nevadas en Madrid, lo que llevó a las autoridades a pedir a la población que evite los «desplazamientos innecesarios».

