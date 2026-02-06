La tradición de volar cometas regresa a Pakistán tras casi dos décadas de prohibición

Islamabad, 6 feb (EFE).- La emblemática tradición de volar cometas con la llegada de la primavera volvió este viernes a las calles de Lahore, la segunda ciudad más poblada de Pakistán, tras casi dos décadas de prohibición por los accidentes mortales que causaron decenas de víctimas en años anteriores.

«Las cometas regresan a los cielos de Lahore mientras el Basant cobra vida de nuevo después de 25 años», celebró este jueves en X Maryam Nawaz, la ministra principal de la provincia de Punjab, que subrayó la importancia de respetar las medidas de las autoridades.

Basant, uno de los festivales culturales más populares del este de Pakistán, solía congregar a miles de personas en las azoteas de Lahore antes de que su celebración comenzara a ser restringida de forma intermitente a principios de los años 2000.

Este fin de semana, el icónico festival regresó a la capital provincial tras un veto de 18 años impuesto por la peligrosidad de los hilos metálicos y cortantes, cuya alta siniestralidad provocó la prohibición total de la actividad en 2007.

Aunque el retorno estaba inicialmente previsto en toda la región paquistaní, las autoridades han restringido los festejos únicamente a Lahore durante tres días y bajo estrictas medidas de seguridad, con sanciones para quienes utilicen materiales prohibidos por la Ley de Vuelo de Cometas de Punjab de 2025.

Tras varios días de preparativos y compras en los mercados locales, los festejos se iniciaron pasada la medianoche con miles de personas volando cometas desde las azoteas de la ciudad

En su intento por blindar al máximo la seguridad del festival, las autoridades repartieron más de un millón de varillas protectoras entre motociclistas, instaladas en la parte frontal de las motos para evitar cortes y accidentes causados por las cuerdas de cometas.

El Departamento de Interior prohibió el mes pasado las cometas con símbolos religiosos o políticos tras la difusión de vídeos con imágenes del ex primer ministro encarcelado Imran Khan y banderas de su partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

El renacimiento del festival ha supuesto también un balón de oxígeno para la economía local y la comunidad artesana de Lahore, cuyos talleres de estructuras de bambú y papel hecho a mano estuvieron al borde de la extinción durante las casi dos décadas de veto.

Basant hunde sus raíces en antiguas celebraciones primaverales del Punjab histórico, una región que hoy queda dividida entre Pakistán y la India. EFE

